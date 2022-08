Pelosi vicino a Taiwan, si alzano i jet cinesi: il mondo vive minuti drammatici (Di martedì 2 agosto 2022) Tensioni alle stelle per la visita di Nancy Pelosi a Taiwan. Diversi caccia cinesi si sono alzati in volo questa mattina proprio nei pressi dello Stretto di Taiwan. Un avvertimento alla speaker della Camera americana? A confermarlo, come riporta il Financial Times, è stato un funzionario di Taiwan, il quale ha evidenziato come la Cina stia intensificando l'attività militare intorno all'isola e come le unità militari del Comando del teatro meridionale dell'Esercito popolare di liberazione siano in stato di massima allerta. Infatti, pur non essendo ancora certo, la Pelosi dovrebbe arrivare in giornata sull'isola. Intanto dal Fujian, la provincia cinese più vicina a Taiwan, arrivano notizie su cambiamenti e cancellazioni dei voli interni. Cosa che lascia presupporre che ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 agosto 2022) Tensioni alle stelle per la visita di Nancy. Diversi cacciasi sono alzati in volo questa mattina proprio nei pressi dello Stretto di. Un avvertimento alla speaker della Camera americana? A confermarlo, come riporta il Financial Times, è stato un funzionario di, il quale ha evidenziato come la Cina stia intensificando l'attività militare intorno all'isola e come le unità militari del Comando del teatro meridionale dell'Esercito popolare di liberazione siano in stato di massima allerta. Infatti, pur non essendo ancora certo, ladovrebbe arrivare in giornata sull'isola. Intanto dal Fujian, la provincia cinese più vicina a, arrivano notizie su cambiamenti e cancellazioni dei voli interni. Cosa che lascia presupporre che ...

