Pelosi lascia la Malaysia, cresce la tensione su visita a Taiwan (Di martedì 2 agosto 2022) Nancy Pelosi è partita da Kuala Lumpur, in Malaysia, seconda tappa del suo tour in Asia dopo Singapore. Il suo aereo secondo indiscrezioni di stampa, è diretto a Taiwan, dove il 3 agosto dovrebbe ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 2 agosto 2022) Nancyè partita da Kuala Lumpur, in, seconda tappa del suo tour in Asia dopo Singapore. Il suo aereo secondo indiscrezioni di stampa, è diretto a, dove il 3 agosto dovrebbe ...

cindykia25644 : RT @Freed0m_20: ???DRAGHI, dopo 17 mesi, lascia un'Italia con: - 200 mld di debito in più. - Spread a 230. - Crisi energetica. - Inflazi… - RenzoCianchetti : RT @Freed0m_20: ???DRAGHI, dopo 17 mesi, lascia un'Italia con: - 200 mld di debito in più. - Spread a 230. - Crisi energetica. - Inflazi… - asantagi : RT @Freed0m_20: ???DRAGHI, dopo 17 mesi, lascia un'Italia con: - 200 mld di debito in più. - Spread a 230. - Crisi energetica. - Inflazi… - f43bb0d6a395428 : RT @Freed0m_20: ???DRAGHI, dopo 17 mesi, lascia un'Italia con: - 200 mld di debito in più. - Spread a 230. - Crisi energetica. - Inflazi… - KavhOctavia : RT @Freed0m_20: ???DRAGHI, dopo 17 mesi, lascia un'Italia con: - 200 mld di debito in più. - Spread a 230. - Crisi energetica. - Inflazi… -