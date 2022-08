Pelosi, la Cina apre il fuoco: “Questa sera missili su mare Taiwan” (Di martedì 2 agosto 2022) È stata una giornata asiatica di fuoco, quella intercorsa oggi tra Cina e Taiwan, dopo l’arrivo di Nancy Pelosi nella capitale dell’isola di Formosa. Una visita che sa tanto di escalation, visto le numerose mobilitazioni cinesi, ancor prima dell’arrivo della presidente del Congresso a Taipei. Stasera, dalle parole si è passati ai fatti: la Cina ha cominciato a sganciare i primi missili ed i primi colpi di artiglieria contro il lato est di Taiwan. Come abbiamo riportato in Questa lunga giornata, su nicolaporro.it, le possibili alternative d’attacco di Pechino erano ridotte essenzialmente a due. Da una parte, un’offensiva anfibia, nei confronti delle isolette di Taiwan più vicine alla terraferma cinese – alcuni ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 2 agosto 2022) È stata una giornata asiatica di, quella intercorsa oggi tra, dopo l’arrivo di Nancynella capitale dell’isola di Formosa. Una visita che sa tanto di escalation, visto le numerose mobilitazioni cinesi, ancor prima dell’arrivo della presidente del Congresso a Taipei. Sta, dalle parole si è passati ai fatti: laha cominciato a sganciare i primied i primi colpi di artiglieria contro il lato est di. Come abbiamo riportato inlunga giornata, su nicolaporro.it, le possibili alternative d’attacco di Pechino erano ridotte essenzialmente a due. Da una parte, un’offensiva anfibia, nei confronti delle isolette dipiù vicine alla terraferma cinese – alcuni ...

