Pelosi è a Taiwan | la Cina avvia “esercitazioni militari” e minaccia ritorsioni Biden in difficoltà

E' atterrato l'aereo di Nancy Pelosi all'aeroporto di Taipei. Fox News pubblica sul suo sito le immagini dell'aereo della Air Force appena atterrato nello scalo della capitale di Taiwan dove ora è notte. Le emittenti internazionali hanno mostrato le immagini della Speaker che scendeva dall'aereo, accolta da una piccola delegazione. In tailleur pantaloni rosa, Pelosi, che indossava una mascherina come l'intera delegazione, ha posato per alcune foto di rito insieme agli esponenti Taiwanesi che l'hanno accolta. Militari, intelligence e Casa Bianca si sono pronunciati contro la scelta della speaker della Camera, che però ha facoltà di muoversi in piena autonomia. 'Una grave violazione del principio della Cina unica e delle disposizioni contenute in tre comunicati congiunti

