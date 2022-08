Pelosi, Cina: Deplorevole tradimento degli Stati Uniti sulla questione di Taiwan (Di martedì 2 agosto 2022) “Il tradimento degli Stati Uniti sulla questione di Taiwan è Deplorevole e può solo far fallire ulteriormente la loro credibilità”. E’ un’altra delle accuse rivolta a Washington dal ministro degli Esteri cinese Wang Yi, mentre viene dato per imminente l’arrivo a Taiwan della speaker della Camera dei rappresentanti Nancy Pelosi. “Esporre al mondo il volto prepotente degli Stati Uniti non può che rendere più chiaro ai popoli di tutti i Paesi che gli Stati Uniti sono oggi il più grande distruttore della pace”, ha attaccato ancora Wang. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 2 agosto 2022) “Ildie può solo far fallire ulteriormente la loro credibilità”. E’ un’altra delle accuse rivolta a Washington dal ministroEsteri cinese Wang Yi, mentre viene dato per imminente l’arrivo adella speaker della Camera dei rappresentanti Nancy. “Esporre al mondo il volto prepotentenon può che rendere più chiaro ai popoli di tutti i Paesi che glisono oggi il più grande distruttore della pace”, ha attaccato ancora Wang. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

