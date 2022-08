Pelosi atterrata a Taiwan, forze Usa in massima allerta. La Speaker della Camera: «La mia visita non è contro la Cina», Pechino: «Grave violazione» (Di martedì 2 agosto 2022) «La visita della nostra delegazione a Taiwan onora l’incrollabile impegno dell’America nel sostenere la vivace democrazia Taiwanese. Le nostre discussioni con la leadership di Taiwan riaffermano il nostro sostegno al nostro partner e promuovono i nostri interessi condivisi, incluso il progresso di una regione indo-pacifica libera e aperta. Essere solidali con i 23 milioni di Taiwanesi è più importante che mai, ora che il mondo deve fare una scelta tra democrazia e autocrazia». Così in un tweet la Speaker della Camera degli Usa Nancy Pelosi, appena atterrata a Taipei, ha ufficializzato la sua visita a Taiwan. «La nostra visita è una delle numerose ... Leggi su open.online (Di martedì 2 agosto 2022) «Lanostra delegazione aonora l’incrollabile impegno dell’America nel sostenere la vivace democraziaese. Le nostre discussioni con la leadership diriaffermano il nostro sostegno al nostro partner e promuovono i nostri interessi condivisi, incluso il progresso di una regione indo-pacifica libera e aperta. Essere solidali con i 23 milioni diesi è più importante che mai, ora che il mondo deve fare una scelta tra democrazia e autocrazia». Così in un tweet ladegli Usa Nancy, appenaa Taipei, ha ufficializzato la sua. «La nostraè una delle numerose ...

anto_sent_this : RT @byoblu: La speaker della Camera dei rappresentanti Usa, Nancy #Pelosi è ufficialmente atterrata a #Taiwan. Una visita azzardata e che s… - Grifil87 : RT @GianniVernetti: Nancy Pelosi è atterrata a #Taiwan dimostrando come il mondo libero non prenda ordini da chi tortura e uccide i #dissid… - MatteoBastasin : RT @GianniVernetti: Nancy Pelosi è atterrata a #Taiwan dimostrando come il mondo libero non prenda ordini da chi tortura e uccide i #dissid… - angelo_falanga : PELOSI IN VISITA A TAIWAN: LE GRINFIE SUI MICROCHIP Nancy Pelosi è ufficialmente atterrata a Taiwan. Una visita ch… - kim__bianco : @ProfCampagna In realtà la rinco Pelosi non ha coscienza di dove sia atterrata. Ma lei è felice, non turbatela. -