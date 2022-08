Pelosi arriva in hotel a Taipei | taiwanesi con bandiere Usa

infoitinterno : Nancy Pelosi e il caso Taiwan, arriva la reazione della Russia - GmrVolpe : Oggi Nancy Pelosi arriva a Taiwan: non è la prima presidente della Camera dei rappresentanti statunitense a farlo (… - marcocru_ : Nancy Pelosi da Taiwan dice: “Oggi onoriamo il nostro impegno per la democrazia”, e “riaffermiamo che le libertà di… - ereticodarogo : RT @insideoverita: “Siate pronti e combattete, seppellite ogni nemico che arriva”. Il Comando del teatro orientale dell’Esercito cinese, ha… - VendutoCorrotto : RT @FertGiuseppe: La presidente della Camera degli Stati Uniti Nancy Pelosi arriva a Taiwan nonostante gli avvertimenti dalla Cina. -

Una decisione, questa, chea conclusione di una serata scandita da continue minacce a distanza. Mentre l'aereo che portavaa Taipei atterrava allo scalo aeroportuale della capitale, ...Il convoglio con la Speaker (Presidente) della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti Nancyin un hotel di Taipei dopo il suo atterraggio a Taiwan, nonostante i ripetuti avvertimenti della Cina. Tanti i taiwanesi che hanno atteso il suo passaggio per riprenderla con lo ...Roma, 2 ago. (askanews) - Il convoglio con la Speaker (Presidente) della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti Nancy Pelosi arriva in un hotel di Taipei dopo il suo atterraggio a Taiwan, ...La presidente della Camera degli Stati Uniti Nancy Pelosi è arrivata a Taiwan nonostante le minacce di rappresaglia della Cina per la visita.