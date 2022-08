Pelosi a Taiwan, per Mosca "la visita e' una provocazione" (Di martedì 2 agosto 2022) Mosca denuncia una potenziale visita della presidente della Camera degli Stati Uniti Nancy Pelosi a Taiwan come una provocazione, esprimendo piena solidarieta' all'alleata Cina. 2 agosto 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 2 agosto 2022)denuncia una potenzialedella presidente della Camera degli Stati Uniti Nancycome una, esprimendo piena solidarieta' all'alleata Cina. 2 agosto 2022

GiovaQuez : Due portaerei cinesi si stanno muovendo in vista della possibile visita di Nancy Pelosi a Taiwan. Anche per oggi, ci si rilassa domani - Agenzia_Ansa : Nancy Pelosi a Taiwan. Cresce la tensione Usa-Cina. Segnalati movimenti militari intorno all'isola. Washington cerc… - Agenzia_Ansa : Nancy Pelosi attesa a Taiwan. Gli Usa: 'La Cina non usi la visita come un pretesto per un'escalation'. L'avvertimen… - sysmedia68 : RT @dariodangelo91: 38/n #Pelosi: 'I nostri colloqui con la leadership di #Taiwan si concentreranno sulla riaffermazione del nostro support… - alesSarda2908 : RT @di_reddito: La #Pelosi è atterrata a #Taiwan, senza paura di XI, della Cina e di Putin. ?????????? -