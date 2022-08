Pelosi a Taiwan La Cina per ora mostra solo i muscoli agli Usa

Leggi su formiche

(Di martedì 2 agosto 2022) “La visita della nostra delegazione del Congresso aonora l’impegno incrollabile dell’America nel sostenere la vibrante democrazia di”, ha detto la Speaker della Camera statunitense, Nancy, in uno statement preparato con attenzione e diffuso appena il suo aereo è atterrato a. Concetti ripresi anche in un suo op-ed sul Washington Post, in cui ha citato “la profonda amicizia radicata in interessi e valori condivisi: l’autodeterminazione e l’autogoverno, la democrazia e la libertà, la dignità umana e i diritti umani”. “La nostra visita fa parte del nostro viaggio più ampio nell’Indo-Pacifico, che comprende Singapore, Malesia, Corea del Sud e Giappone, incentrato sulla sicurezza reciproca, sul partenariato economico e sulla governance democratica. I nostri colloqui con la leadership di ...