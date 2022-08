Pelosi a Taiwan, da stanotte esercitazioni militari della Cina con lancio di missili a est dell’isola (Di martedì 2 agosto 2022) L’esercito cinese (Pla) ha in programma una serie di esercitazioni militari vicino a Taiwan che includono anche il lancio di missili convenzionali a est dell’isola. Lo riferisce Global Times che cita un portavoce dell’esercito. Il comando della zona orientale del Pla svolgerà esercitazioni marittime e aeree congiunte a nord, sud-ovest, sud-est di Taiwan. “Le esercitazioni includono anche tiri di artiglieria a lungo raggio nello stretto di Taiwan e test missilistici convenzionali nelle regioni marine a est dell’isola a partire da questa notte”, viene riferito. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 2 agosto 2022) L’esercito cinese (Pla) ha in programma una serie divicino ache includono anche ildiconvenzionali a est. Lo riferisce Global Times che cita un portavoce dell’esercito. Il comandozona orientale del Pla svolgeràmarittime e aeree congiunte a nord, sud-ovest, sud-est di. “Leincludono anche tiri di artiglieria a lungo raggio nello stretto die teststici convenzionali nelle regioni marine a esta partire da questa notte”, viene riferito. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

