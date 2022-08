Pelosi a Taiwan, 21 aerei militari cinesi sono entrati in spazio aereo di Taipei (Di martedì 2 agosto 2022) Ventuno aerei militari cinesi sono entrati nella zona di identificazione della difesa aerea di Taiwan, nel giorno dell’arrivo della speaker della Camera Usa, Nancy Pelosi. Lo ha annunciato il ministero della Difesa di Taipei. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 2 agosto 2022) Ventunonella zona di identificazione della difesa aerea di, nel giorno dell’arrivo della speaker della Camera Usa, Nancy. Lo ha annunciato il ministero della Difesa di. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

PaoloCond : La visita di Nancy Pelosi a Taiwan è stata decisa dal muretto Ferrari - CottarelliCPI : Nancy Pelosi mi è sempre piaciuta per il suo coraggio nel portare avanti le battaglie democratiche. Però la sua vis… - GiovaQuez : Pelosi: 'Venendo qui noi onoriamo il nostro impegno per la democrazia, riaffermiamo che le libertà di Taiwan, e di… - SaraPisRoma : RT @radioanchio: #3agosto con @SaraPisRoma @Radio1Rai H7.30 Tensione tra Stati Uniti e Cina inasprita per la visita di Nancy Pelosi a #Taiw… - universo_astro : RT @putino: Il Ministro degli Esteri della Lituania afferma che dopo la visita di Pelosi, seguiranno altri leader dei Paesi 'liberi' a Taiw… -