Pattinaggio artistico | la tappa Junior Grand Prix di Grenoble si sposta a Danzica

(Di martedì 2 agosto 2022) Il calendario del circuito2022-2023, la competizione itinerante didi figura in partenza il prossimo 24 agosto da Courchevel, subisce una piccola modifica. Il sesto appuntamento della rassegna, inizialmente pianificato adal 5 all’8 ottobre, è stato ufficialmenteto a, in Polonia. La notizia è stata annunciata direttamente dall’International Skating Union. In questo modo dunque la città polacca ospiterà per due settimane consecutive l’evento che, ricordiamo, chiuderà il percorso in Italia prima ad Egna con laconclusiva di qualificazione e successivamente a Torino proprio per le Finali, previste nel mese di dicembre. Intanto proprio attraverso la piattaforma ISU sono state rese disponibili le ...