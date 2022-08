FQMagazineit : Passeggero sorpreso in aeroporto con dei McMuffins e un croissant al prosciutto non dichiarati: “Multa da 1800 euro” -

ilgazzettino.it

La colazione di McDonald's più costosa del mondo. Unè stato costretto a pagare quasi 1800 euro di multa dopo essere statoin aeroporto con cibo non dichiarato. Rientrato in Australia da Bali , il turista è stato avvicinato da un ...Un tassista è stato verbalizzato per non aver rilasciato la ricevuta per corsa a tariffa predeterminata al. Infine alla stazione centrale un tassista è statoa circolare ... McDonald's in aereo, passeggero multato con 1800 euro per cibo non dichiarato. «La colazione più costosa al mo Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Una vera e propria scorta di cibo di McDonald’s in aereo, ma è cibo non dichiarato e per un uomo arriva una multa da 1800 euro, il doppio del biglietto ...