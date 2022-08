Partita la prima nave carica di grano da Odessa Invasione russa dell' Ucraina Operazione Usa anti al-Qaeda in Afghanistan | ucciso al Zawahiri | braccio destro di Bin Laden

(Di martedì 2 agosto 2022) Partito dail primo carico di, dopo l’accordo frae Russia garOnu e Turchia. Laviaggia verso l’Africa con tappa in Libano. —– Due missili Usa lanciati da un drone hanno bombardato il centro di Kabul controllata dai talebani. Uno di questi missili ha colpito la casa in cui si trovava aldi Bined ispiratore’attentato alle Torri Gemelle l’11 settembre 2001. L'articololadida . ...

Dopo mesi di blocco delle esportazioni, la nave carica di cereali ucraini ha lasciato il porto di Odessa, diretta verso il Libano. Lo ha confermato il governo turco. 'La partenza della nave mercantile Razoni, battente bandiera della ... Lo ha detto il portavoce della Commissione Ue, Eric Mamer, nel briefing con la stampa "È un primo passo ed è necessario implementare l'accordo nella sua interezza".