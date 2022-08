Parcheggiatori abusivi, daspo urbano per quattro (Di martedì 2 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il Questore di Napoli ha emesso quattro ‘Dacur’, i divieti di accesso alle aree urbane, nei confronti di altrettanti Parcheggiatori abusivi. I quattro, tra i 37 e i 55 anni, erano già stati sanzionati con l’ordine di allontanamento perché sorpresi a svolgere l’attività di parcheggiatore abusivo in particolare in via Mergellina, in via Terracina, in viale Kennedy e tra via Cattolica e via Nisida. I dacur prevedono il divieto, per periodi dai 3 ai 6 mesi, di accedere alle aree dove è stata svolta l’attività illecita. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 2 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il Questore di Napoli ha emesso‘Dacur’, i divieti di accesso alle aree urbane, nei confronti di altrettanti. I, tra i 37 e i 55 anni, erano già stati sanzionati con l’ordine di allontanamento perché sorpresi a svolgere l’attività di parcheggiatore abusivo in particolare in via Mergellina, in via Terracina, in viale Kennedy e tra via Cattolica e via Nisida. I dacur prevedono il divieto, per periodi dai 3 ai 6 mesi, di accedere alle aree dove è stata svolta l’attività illecita. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

