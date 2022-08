Paramount+ arriva in Italia il 15 settembre: ecco quanto costerà e cosa proporrà (Di martedì 2 agosto 2022) Siamo finalmente giunti al momento fatidico: l’arrivo di Paramount+ in Italia. Il noto servizio in streaming, che va ad accodarsi alla sempre crescente proposta di competitor, è finalmente pronto per sbarcare nel nostro paese al prezzo mensile di 7,99€. Paramount+ arriva in Italia il 15 settembre – 2822 www.computermagazine.itLa notizia è stata confermata direttamente da Paramount. Il colosso della cinematografia, ora impegnato nel conquistare il piccolo schermo, è pronto ad approdare nel nostro paese. Il suo servizio in streaming, omologo di Netflix, Disney+, Prime Video e così via, giungerà nel nostro paese il 15 settembre 2022. Il prezzo mensile di Paramount+ sarà di 7,99€ o, in alternativa, sarà possibile saldare anticipatamente l’annualità al ... Leggi su computermagazine (Di martedì 2 agosto 2022) Siamo finalmente giunti al momento fatidico: l’arrivo diin. Il noto servizio in streaming, che va ad accodarsi alla sempre crescente proposta di competitor, è finalmente pronto per sbarcare nel nostro paese al prezzo mensile di 7,99€.inil 15– 2822 www.computermagazine.itLa notizia è stata confermata direttamente da Paramount. Il colosso della cinematografia, ora impegnato nel conquistare il piccolo schermo, è pronto ad approdare nel nostro paese. Il suo servizio in streaming, omologo di Netflix, Disney+, Prime Video e così via, giungerà nel nostro paese il 152022. Il prezzo mensile disarà di 7,99€ o, in alternativa, sarà possibile saldare anticipatamente l’annualità al ...

