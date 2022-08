Papa Francesco in Kazakistan | una tre giorni all’insegna del dialogo tra le religioni

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 2 agosto 2022) Città del Vaticano – Reso noto il programma ufficiale del Viaggio Apostolico diin(leggi qui). Oltre ai vari incontri in privato con gli altri leader religiosi, nella treorientale sono previsti quattro discorsi e un’omelia. Un viaggio, il 38mo all’estero di Bergoglio in veste di Pontefice,deltra le. Il Pontefice sarà per tutto il tempo infatti nella capitale Nur-Sultan (conosciuta fino al marzo 2019 come Astana), dove si svolgerà il VII Congress of leader of world and traditional religions, l’evento che riunisce diversi capi religiosi provenienti da tutto il mondo, al quale è stato anche invitato il di Mosca e di tutte le Russie Kirill. Il Pontefice partirà per Nur-Sultan la mattina del 13 settembre ...