Pallanuoto | il calendario della Sardinia Cup | Settebello già a Sassari in vista degli Europei

(Di martedì 2 agosto 2022) Dopo aver archiviato il trionfo nella Super Final di World League, indi Spalato, la Nazionale italiana dida ieri è in raduno a, dove lavorerà fino a domenica 7 agosto. Ildi Alessandro Campagna poi prenderà parte, sempre a, da lunedì 8 a mercoledì 10 agosto, allaCup 2022. Sono 19 i convocati: l’Italia esordirà lunedì 8 contro la Grecia, poi ci saranno le sfide contro Croazia e Serbia. Ilgiocherà i primi due match alle ore 20.00 ed il terzo alle 17.30. La formula del torneo prevede un girone unico a quattro squadre con gare di sola andata. I CONVOCATI DELL’ITALIA Jacopo Alesiani, Vincenzo Dolce, Vincenzo Renzuto Iodice ed Edoardo Di Somma (AN Brescia), ...

OA_Sport : La marcia d'avvicinamento agli Europei del Settebello - OA_Sport : Da domani l'Italia femminile sarà impegnata nella Sardinia Cup - zazoomblog : Pallanuoto calendario Final Eight World League maschile 2022: programma date orari e tv - #Pallanuoto #calendario… -

OA Sport

ILDELLA SARDINIA CUP FEMMINILE 1a giornata (3 agosto) ISRAELE - UNGHERIA (ore 16.30) OLANDA - SPAGNA (ore 18.30) ITALIA - GRECIA (ore 20.00) 2a giornata (4 agosto) SPAGNA - ISRAELE (ore 16.30)......tecnici Silipo e Campagna Sono molto concentrati e particolarmente stanchi per ilfitto ... Cosa si prova in queste ore L'alto livello dellaè un'esperienza unica, parliamo del ... Calendario World League pallanuoto 2022: orari, programma, tv, streaming, tabellone Final Eight SASSARI, 2 AGOSTO 2022 - Si lavora freneticamente sotto il solleone ma l’operazione restyling sta riuscendo nel migliore dei modi. Tecnici, attrezzisti, volontari formano un colpo d’occhio formidabile ...Appena atterrate sul suolo sardo, le pallanuotiste che vestono la calotta azzimata dal tricolore hanno la testa orientata verso Spalato, luogo in cui saranno ospitati (dal 27 agosto al 10 settembre) i ...