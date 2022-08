Ospedale Meyer: diventa istituto di ricerca e cura acarattere scientifico. Firmato il decreto (Di martedì 2 agosto 2022) L’azienda ospedaliero-universitaria Meyer di Firenze fa il salto di qualità e diventa a tutti gli effetti istituto di ricerca e cura a carattere scientifico (Irccs) per la disciplina pediatria. Il riconoscimento nazionale arriva con apposito decreto Firmato oggi, 2 agosto 2022, dal sottosegretario di Stato al Ministero della Salute. L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 2 agosto 2022) L’azienda ospedaliero-universitariadi Firenze fa il salto di qualità ea tutti gli effettidia carattere(Irccs) per la disciplina pediatria. Il riconoscimento nazionale arriva con appositooggi, 2 agosto 2022, dal sottosegretario di Stato al Ministero della Salute. L'articolo proviene da Firenze Post.

