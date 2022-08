Oroscopo Branko di Martedì 2 Agosto 2022 | Cancro spensierato

Leggi su zon

(Di martedì 2 agosto 2022) L’diper oggi,Ariete L’amore vi da qualche preoccupazione ma per fortuna Venere non rende pericolosa la situazione. Toro Attenti ai contrasti astrali: Urano si scontra con Sole e Saturno. Gemelli Non esitate e cercate di concludere quello che avete lasciato in sospeso.Vi aspetta un periodo. Leone Sole: ricchezza e nobiltà. Importanti notizie in arrivo. Vergine Non dovete lasciarvi travolgere da sentimenti negativi. Bilancia Luna è dalla vostra parte, amate stare in compagnia. Scorpione In questo periodo avete bisogno di calma e relax. Sagittario La stagione estiva vi riserva sorprese in amore. Capricorno Mercurio favorevole fino alla fine di, questo vi ...