Ornella Muti | quel nome d’arte mai piaciuto e l’aborto a cui ha detto no

(Di martedì 2 agosto 2022) Damiano Damiani è stato un regista e sceneggiatore cinematografico molto apprezzato nel panorama culturale nazionale. Nel 1970 gira un film, La moglie più bella, in cui appare per la prima volta sul grande schermo una giovane attrice destinata a diventare una delle figure più conturbanti del cinema italiano. Lei è, ha solo 14 anni ma si appresta a interpretare un ruolo difficile e impegnativo per la sua età. La pellicola infatti è ispirata alle vicende di Franca Viola, prima donna in Italia a rifiutare un matrimonio riparatore. Nei giorni scorsiha raccontato che, prima di girare il film, il regista Damiani le propose di cambiare. Ispirato dalla sua personale passione per Gabriele d’Annunzio, le suggerì di chiamarsiin onore della Figlia di Iorio e...

Un viaggio nel tempo alla scoperta della carriera e dei film di una star che non ha mai smessso di brillare e che di recente ha raccontato in un'intervista alcuni aspetti inediti del suo passatoEmilia Costantini per il 'Corriere della Sera' 'Ho debuttato al cinema a soli 14 anni e avevo perso mio padre tre anni prima. Avrei avuto bisogno di una figura maschile di riferimento e invece non ce ...In un'intervista recente Ornella Muti ha rivelato di non aver mai amato il suo nome d'arte, e anche di aver rifiutato l'aborto.L'umanità fuori dal mito, una coppia moderna oltre gli schemi dell'antichità. Ecco Ulisse e Penelope nello spettacolo di Pino Quartullo e Ornella Muti, di scena ad Ascoli, all'interno della rassegna T ...