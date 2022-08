Ornella Muti | quel nome d’arte mai piaciuto e l’aborto a cui ha detto no

Leggi su diredonna

(Di martedì 2 agosto 2022) Damiano Damiani è stato un regista e sceneggiatore cinematografico molto apprezzato nel panorama culturale nazionale. Nel 1970 gira un film, La moglie più bella, in cui appare per la prima volta sul grande schermo una giovane attrice destinata a diventare una delle figure più conturbanti del cinema italiano. Lei è, ha solo 14 anni ma si appresta a interpretare un ruolo difficile e impegnativo per la sua età. La pellicola infatti è ispirata alle vicende di Franca Viola, prima donna in Italia a rifiutare un matrimonio riparatore. Nei giorni scorsiha raccontato che, prima di girare il film, il regista Damiani le propose di cambiare. Ispirato dalla sua personale passione per Gabriele d’Annunzio, le suggerì di chiamarsiin onore della Figlia di Iorio e...