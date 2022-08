Ornella Muti | il nome d’arte e l’aborto rifiutato

Leggi su diredonna

(Di martedì 2 agosto 2022) In una recente intervista al Corriere della Sera,ha affermato di non aver mai apprezzato il suod'arte. La donna, al secolo Francesca Romana Rivelli, seguì il consiglio del regista Damiano Damiani che volle creare per la sua pupilla unsemplicemente indimenticabile! L'articolo proviene da DireDonna.