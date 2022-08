Olivera: “Simeone perfetto per il Napoli. Raspadori ancora acerbo” (Di martedì 2 agosto 2022) Luis Oliveira ha commentato le manovre del Napoli sul calciomercato, in particolare su Simeone e Raspadori. Luis Oliveira, ex attaccante di Cagliari e Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Vikonos Web Radio-Tv: “Salutando Insigne e Mertens il Napoli ha perso due grandi campioni, due giocatori di grande classe, ora il club cerca di sostituirli al meglio e non è facile. Il Cholito Simeone mi è sempre piaciuto, lo seguo da da Firenze, ha fatto bene a Cagliari e benissimo a Verona, ma ha bisogno di continuità. Il Napoli disputa la Champions, giocando ogni tre giorni può avere tranquillamente le sue chances. Se va in azzurro può convivere anche con Osimhen: lui è certamente una prima punta, come il nigeriano, ma è anche in grado di fare all’occorrenza la seconda ... Leggi su napolipiu (Di martedì 2 agosto 2022) Luis Oliveira ha commentato le manovre delsul calciomercato, in particolare su. Luis Oliveira, ex attaccante di Cagliari e Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Vikonos Web Radio-Tv: “Salutando Insigne e Mertens ilha perso due grandi campioni, due giocatori di grande classe, ora il club cerca di sostituirli al meglio e non è facile. Il Cholitomi è sempre piaciuto, lo seguo da da Firenze, ha fatto bene a Cagliari e benissimo a Verona, ma ha bisogno di continuità. Ildisputa la Champions, giocando ogni tre giorni può avere tranquillamente le sue chances. Se va in azzurro può convivere anche con Osimhen: lui è certamente una prima punta, come il nigeriano, ma è anche in grado di fare all’occorrenza la seconda ...

