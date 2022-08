Offerta da tavolo del Fulham per il difensore del Man Utd, ma il Siviglia è alla ricerca del doppio accordo (Di martedì 2 agosto 2022) Notizia fresca giunta in redazione: Il Fulham ha fatto un’Offerta per il difensore del Man Utd Eric Bailly, ma secondo quanto riferito, dovrà affrontare forti competizioni dalla squadra spagnola del Siviglia. I Red Devils sono pronti per una grande eliminazione dei giocatori marginali quest’estate con il Mail giornaliera insistendo prima di oggi che Alex Telles, Aaron Wan-Bissaka, Bailly, Axel Tuanzebe, Ethan Laird e Phil Jones “sono tutti in eccedenza rispetto ai requisiti dell’Old Trafford”. Paul Pogba, Jesse Lingard, Nemanja Matic, Edinson Cavani e Juan Mata sono già partiti a parametro zero e ora Erik ten Hag può concentrarsi sulla vendita di altri giocatori che difficilmente appariranno in questa stagione. Il Manchester United ha bisogno di Ten Hag per ottenere i doppi sei consecutivi per loro ... Leggi su justcalcio (Di martedì 2 agosto 2022) Notizia fresca giunta in redazione: Ilha fatto un’per ildel Man Utd Eric Bailly, ma secondo quanto riferito, dovrà affrontare forti competizioni dsquadra spagnola del. I Red Devils sono pronti per una grande eliminazione dei giocatori marginali quest’estate con il Mail giornaliera insistendo prima di oggi che Alex Telles, Aaron Wan-Bissaka, Bailly, Axel Tuanzebe, Ethan Laird e Phil Jones “sono tutti in eccedenza rispetto ai requisiti dell’Old Trafford”. Paul Pogba, Jesse Lingard, Nemanja Matic, Edinson Cavani e Juan Mata sono già partiti a parametro zero e ora Erik ten Hag può concentrarsi sulla vendita di altri giocatori che difficilmente appariranno in questa stagione. Il Manchester United ha bisogno di Ten Hag per ottenere i doppi sei consecutivi per loro ...

