Obiang e la miocardite: «Ho pensato anche al ritiro. Non è cosa da poco avere una seconda possibilità» (Di martedì 2 agosto 2022) La Gazzetta dello Sport intervista Pedro Obiang. Un anno fa, durante la visita per l’idoneità, gli fu diagnosticata una miocardite. «Difficile capire le cause, prima ho avuto una broncopolmonite. Ero vaccinato, ma probabilmente avevo anche avuto il Covid in forma asintomatica. Mi sentivo stanco, ma era appena morto mio padre e credevo fosse stress. Invece mi hanno detto che per guarire sarebbero serviti sei mesi». Quale fu la reazione? «Ho pensato che sarei rientrato prima. Non avendo sintomi, non avvertivo la gravità del problema. Me ne accorsi in ospedale. Mi attaccarono la macchinetta per i battiti del cuore: bastava che mi alzassi in piedi, le pulsazioni salivano tantissimo e la macchinetta trasmetteva quel rumore. Ho imparato quanto sia importante farsi controllare». E’ rimasto in ospedale 14 giorni. «Dopo il ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 2 agosto 2022) La Gazzetta dello Sport intervista Pedro. Un anno fa, durante la visita per l’idoneità, gli fu diagnosticata una. «Difficile capire le cause, prima ho avuto una broncopolmonite. Ero vaccinato, ma probabilmente avevoavuto il Covid in forma asintomatica. Mi sentivo stanco, ma era appena morto mio padre e credevo fosse stress. Invece mi hanno detto che per guarire sarebbero serviti sei mesi». Quale fu la reazione? «Hoche sarei rientrato prima. Non avendo sintomi, non avvertivo la gravità del problema. Me ne accorsi in ospedale. Mi attaccarono la macchinetta per i battiti del cuore: bastava che mi alzassi in piedi, le pulsazioni salivano tantissimo e la macchinetta trasmetteva quel rumore. Ho imparato quanto sia importante farsi controllare». E’ rimasto in ospedale 14 giorni. «Dopo il ...

