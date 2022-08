Nuovo Cinema Paradiso diventa una serie tv (Di martedì 2 agosto 2022) “Nuovo Cinema Paradiso” diventa una serie tv. Il film di Giuseppe Tornatore vincitore del Premio Oscar come miglior film straniero nel 1990 diventa una storia in 6 puntate diretta e sceneggiata dallo stesso regista siciliano e prodotta da Bamboo Production, la nuova società fondata da Marco Belardi. Ad annunciarlo a “Variety” è stato lo stesso produttore: “La serie, che si comporrà di 6 puntate da 50 minuti ciascuna, racconterà la stessa storia del film ma in forma ampliata con diversi filoni narrativi”. Belardi ha anche aggiunto che Giuseppe Tornatore è attualmente al lavoro sul trattamento e sull’episodio pilota con l’idea è di avviare le riprese in breve tempo per una eventuale consegna del progetto nel 2023. Nella serie tv saranno raccontati ... Leggi su tuacitymag (Di martedì 2 agosto 2022) “unatv. Il film di Giuseppe Tornatore vincitore del Premio Oscar come miglior film straniero nel 1990una storia in 6 puntate diretta e sceneggiata dallo stesso regista siciliano e prodotta da Bamboo Production, la nuova società fondata da Marco Belardi. Ad annunciarlo a “Variety” è stato lo stesso produttore: “La, che si comporrà di 6 puntate da 50 minuti ciascuna, racconterà la stessa storia del film ma in forma ampliata con diversi filoni narrativi”. Belardi ha anche aggiunto che Giuseppe Tornatore è attualmente al lavoro sul trattamento e sull’episodio pilota con l’idea è di avviare le riprese in breve tempo per una eventuale consegna del progetto nel 2023. Nellatv saranno raccontati ...

