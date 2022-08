Nuovo Cinema Paradiso diventa una serie tv: sei puntate dirette e sceneggiate da Tornatore (Di martedì 2 agosto 2022) diventa una serie tv Nuovo Cinema Paradiso, il film di Giuseppe Tornatore vincitore del premio Oscar come miglior film straniero nel 1990 e del Grand Prix al Festival di Cannes nel 1989. Tra i premi vinti anche il David a Ennio Morricone per la colonna sonora, cinque Bafta inglesi, un Efa, un Golden Globe e tanto altro. La serie tv sarà diretta e sceneggiata dallo stesso regista siciliano e prodotta da Bamboo Production, la nuova società fondata da Marco Belardi. Il futuro di Nuovo Cinema Paradiso passa quindi dal grande schermo alla tv. Nuovo Cinema Paradiso diventa una serie tv Ad annunciarlo a Variety è stato lo stesso produttore: ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 2 agosto 2022)unatv, il film di Giuseppevincitore del premio Oscar come miglior film straniero nel 1990 e del Grand Prix al Festival di Cannes nel 1989. Tra i premi vinti anche il David a Ennio Morricone per la colonna sonora, cinque Bafta inglesi, un Efa, un Golden Globe e tanto altro. Latv sarà diretta e sceneggiata dallo stesso regista siciliano e prodotta da Bamboo Production, la nuova società fondata da Marco Belardi. Il futuro dipassa quindi dal grande schermo alla tv.unatv Ad annunciarlo a Variety è stato lo stesso produttore: ...

