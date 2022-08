Nuovo Cinema Paradiso, dal grande al piccolo schermo: sarà una serie tv (Di martedì 2 agosto 2022) Diventa una serie tv ‘Nuovo Cinema Paradiso‘, il film di Giuseppe Tornatore vincitore del premio Oscar come miglior film straniero nel 1990. sarà diretta e sceneggiata dallo stesso regista siciliano e prodotta da Bamboo Production, la nuova società fondata da Marco Belardi. Ad annunciarlo a ‘Variety’ è stato lo stesso produttore: “La serie, che si comporrà di 6 puntate da 50 minuti ciascuna, racconterà la stessa storia del film ma in forma ampliata con diversi filoni narrativi”. Belardi ha anche aggiunto che Giuseppe Tornatore è attualmente al lavoro sul trattamento e sull’episodio pilota con l’idea è di avviare le riprese in breve tempo per una eventuale consegna del progetto nel 2023. Nella serie tv saranno raccontati i retroscena delle vite dei personaggi principali ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 2 agosto 2022) Diventa unatv ‘‘, il film di Giuseppe Tornatore vincitore del premio Oscar come miglior film straniero nel 1990.diretta e sceneggiata dallo stesso regista siciliano e prodotta da Bamboo Production, la nuova società fondata da Marco Belardi. Ad annunciarlo a ‘Variety’ è stato lo stesso produttore: “La, che si comporrà di 6 puntate da 50 minuti ciascuna, racconterà la stessa storia del film ma in forma ampliata con diversi filoni narrativi”. Belardi ha anche aggiunto che Giuseppe Tornatore è attualmente al lavoro sul trattamento e sull’episodio pilota con l’idea è di avviare le riprese in breve tempo per una eventuale consegna del progetto nel 2023. Nellatv saranno raccontati i retroscena delle vite dei personaggi principali ...

