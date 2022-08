Nuove sanzioni Usa contro la Russia, colpite 24 aziende e tre oligarchi: c’è anche la fidanzata di Putin (Di martedì 2 agosto 2022) Nuove sanzioni contro la Russia all’orizzonte. In risposta all’invasione dell’Ucraina, il segretario di Stato statunitense Antony Blinken e il dipartimento del Tesoro Usa hanno annunciato due nuovi pacchetti di sanzioni nei confronti di aziende e personalità russe. Una, in particolare, molto vicina a Vladimir Putin. Nella black list del Tesoro statunitense comparirebbe infatti l’ex ginnasta olimpica Alina Kabaeva, considerata la fidanzata storica del presidente Vladimir Putin e già colpita dalle sanzioni dell’Unione europea e del Regno Unito. La 39enne, che gli Stati Uniti avevano valutato di prendere di mira già ad aprile, accantonando poi l’idea, è stata sanzionata in quanto ex membro della Duma e «attuale capo ... Leggi su open.online (Di martedì 2 agosto 2022)laall’orizzonte. In risposta all’invasione dell’Ucraina, il segretario di Stato statunitense Antony Blinken e il dipartimento del Tesoro Usa hanno annunciato due nuovi pacchetti dinei confronti die personalità russe. Una, in particolare, molto vicina a Vladimir. Nella black list del Tesoro statunitense comparirebbe infatti l’ex ginnasta olimpica Alina Kabaeva, considerata lastorica del presidente Vladimire già colpita dalledell’Unione europea e del Regno Unito. La 39enne, che gli Stati Uniti avevano valutato di prendere di mira già ad aprile, accantonando poi l’idea, è stata sanzionata in quanto ex membro della Duma e «attuale capo ...

