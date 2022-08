Nudi per la Vita: il cast di ’spogliarellisti’ famosi (Di martedì 2 agosto 2022) Cirilli, Corvaglia, Gregoraci E’ una delle prime novità di Rai2 a scendere in campo a settembre. Nudi Per La Vita, il programma – già registrato – che segnerà il ritorno di Mara Maionchi su Rai2, si avvarrà di un cast di dodici personaggi (più o meno) noti. Inizialmente denominato Chi Si Spoglia Vince, la nuova proposta televisiva avrà come intento finale quello di sensibilizzare i telespettatori sulla prevenzione medica attraverso esibizioni di striptease. Dopo la conferma di Elisabetta Gregoraci nelle file dei concorrenti, altri 11 vip sono dunque pronti a cimentarsi in uno spogliarello stile Full Monty. Scopriamoli. Vi diciamo subito che all’appello manca Sebino Nela, l’ex calciatore della Roma, annunciato da Stefano Coletta durante la presentazione palinsesti, non farà parte del cast di concorrenti. I ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 2 agosto 2022) Cirilli, Corvaglia, Gregoraci E’ una delle prime novità di Rai2 a scendere in campo a settembre.Per La, il programma – già registrato – che segnerà il ritorno di Mara Maionchi su Rai2, si avvarrà di undi dodici personaggi (più o meno) noti. Inizialmente denominato Chi Si Spoglia Vince, la nuova proposta televisiva avrà come intento finale quello di sensibilizzare i telespettatori sulla prevenzione medica attraverso esibizioni di striptease. Dopo la conferma di Elisabetta Gregoraci nelle file dei concorrenti, altri 11 vip sono dunque pronti a cimentarsi in uno spogliarello stile Full Monty. Scopriamoli. Vi diciamo subito che all’appello manca Sebino Nela, l’ex calciatore della Roma, annunciato da Stefano Coletta durante la presentazione palinsesti, non farà parte deldi concorrenti. I ...

