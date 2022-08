Novità tagli capelli medi ringiovanenti estate 2022 | è in voga il lob di Alaysia Albayrak e il modern mullet

Leggi su ultimora.news

(Di martedì 2 agosto 2022) Idi tendenza in questasono davvero tanti. Questi hairstyle sono perfetti per assecondare le esigenze di ogni donna. Inoltre rendono il volto molto più giovanile e quindi questa è la giusta ispirazione. Ad esempio si può optare per il lob sfoggiato dao il nuovo. Adesso è arrivato il momento di scoprire tutte ledella stagione. TendenzeSi può realizzare un lob la cui lunghezza supera le clavicole: in questo caso si può scegliere la versione dove la parte anteriore è leggermente più lunga e scalata. Per ...