“Non è una bella notizia”. Massimiliano Ossini, l’allarme a Unomattina Estate (Di martedì 2 agosto 2022) Granchi blu a Ladispoli, l’allarme a Unomattina Estate. Il primo ritrovamento risale al 24 luglio scorso a Torre Flavia e da allora il numero è salito fino a 15 esemplari rinvenuti sulla spiaggia del litorale romano. Endemico delle coste americane dell’Oceano Atlantico, negli ultimi anni il granchio reale blu è arrivato in Italia grazie anche al riscaldamento globale. Le nostre acque, infatti, sono più calde e favoriscono la prolificazione di questa specie altamente invasiva. I granchi blu sono onnivori e possono creare danni non indifferenti agli ecosistemi marini delle nostre acque. “Il granchio blu o granchio reale blu (Callinectus sapidus) è una specie aliena per il Mar Mediterraneo”, aveva ricordato l’ISPRA già la scorsa Estate. Granchi blu a Ladispoli, l’allarme a ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 2 agosto 2022) Granchi blu a Ladispoli,. Il primo ritrovamento risale al 24 luglio scorso a Torre Flavia e da allora il numero è salito fino a 15 esemplari rinvenuti sulla spiaggia del litorale romano. Endemico delle coste americane dell’Oceano Atlantico, negli ultimi anni il granchio reale blu è arrivato in Italia grazie anche al riscaldamento globale. Le nostre acque, infatti, sono più calde e favoriscono la prolificazione di questa specie altamente invasiva. I granchi blu sono onnivori e possono creare danni non indifferenti agli ecosistemi marini delle nostre acque. “Il granchio blu o granchio reale blu (Callinectus sapidus) è una specie aliena per il Mar Mediterraneo”, aveva ricordato l’ISPRA già la scorsa. Granchi blu a Ladispoli,a ...

GuidoDeMartini : ?? L’ATTO DI ACCUSA ?? ?? GISMONDO: “MOLTI MORTI PROVOCATI DAL MINISTERO CHE NON FAVORISCE L’USO DI MEDICINALI”. La vi… - SerieA : Il @sscnapoli non è una squadra di calcio, ma lo stato d'animo di una città. Tanti auguri! ?? #SerieATIM??… - matteorenzi : Sono molto preoccupato. Mentre qui si parla di piccole cose, le tensioni internazionali esplodono: Ucraina, Mare Ci… - Nick_kos_72 : RT @Cpt_JTK: Oggi una persona che conoscevo bene, sempre stata bene, di soli 55 anni, da poco fatta la quanta dose. Giocava a nascondino c… - ilcorpoemio : RT @EmmaKump: @AntonioNicita @madforfree Credo che tu non abbia proprio capito; @EnricoLetta sapeva perfettamente che i ragazzi non rischia… -

Sgombero Casa delle donne: la proposta del Comune a "Non una di meno" Radio Gold Deutsche Bahn, bonus di 100 euro ai dipendenti che spengono la luce Un bonus di 100 euro, una tantum, per spingere i dipendenti a risparmiare energia ... Se l’azienda raggiungerà un obiettivo di risparmio energetico non ancora pecificato, il bonus potrebbe salire a ... Gomathi Berti inarrestabile: vince il bronzo a Recanati Un altro successo per la Asd l'Acquario Altopascio, impegnata nella gara internazionale Hero Battle Cup a Porto Recanati, organizzata dalla FISR, la Federazione italiana sport rotellistici.L'altopasce ... Un bonus di 100 euro, una tantum, per spingere i dipendenti a risparmiare energia ... Se l’azienda raggiungerà un obiettivo di risparmio energetico non ancora pecificato, il bonus potrebbe salire a ...Un altro successo per la Asd l'Acquario Altopascio, impegnata nella gara internazionale Hero Battle Cup a Porto Recanati, organizzata dalla FISR, la Federazione italiana sport rotellistici.L'altopasce ...