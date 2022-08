“Noi…”: Mara Venier, un momento di gioia proprio insieme a LUI – FOTO (Di martedì 2 agosto 2022) La simpatica presentatrice televisiva, proprio nelle ultime ore, ha voluto condividere qualcosa di molto speciale. Mara Venier, in questo periodo, come altri colleghi del mondo dello spettacolo, si sta godendo… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 2 agosto 2022) La simpatica presentatrice televisiva,nelle ultime ore, ha voluto condividere qualcosa di molto speciale., in questo periodo, come altri colleghi del mondo dello spettacolo, si sta godendo… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Antobello : @mara06844397 Veramente noi del Mara's Fan Club siamo attenti al bello, e anche al buono. - MaBallestriero : @mara_carfagna @pd @ItaliaViva Beh io ricandiderei sia Lei che @msgelmini e non starei co @EnricoLetta Ripensate… - MarracinoD : @mara_carfagna Queste dichiarazioni,fatte da voi, fanno capire che vivete nella vostra bolla, noi che lavoriamo, e… - solo_pi_ : @mara_carfagna si, Io - i dati sono farlocchi e Draghi ci ha messi in una guerra non nostra e non voluta da noi! s… - devileholywater : @mara_carfagna @MassimGiannini @LaStampa La Libera stampa e la Libera informazione allora si parla di stampa e info… -