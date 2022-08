No! Non è stato installato un busto gigante di Donald Trump in Georgia (Di martedì 2 agosto 2022) All’inizio di questo mese, luglio 2022, un monumento di granito in Georgia è stato demolito. A distanza di pochi giorni, sui social sono iniziate a circolare alcune foto che ritraggono la presunta opera d’arte che l’ha sostituito. Un busto gigante di Donald Trump, che adesso secondo alcuni troneggia sulle colline dello stato americano. Per chi ha fretta: Diversi post sui social affermano che sia stato eretto un busto gigante di Donald Trump in Georgia La statua avrebbe preso il posto del Georgia Guidestone, un’opera controversa costruita negli anni ’80 In realtà, nessun monumento di Trump è apparso nelle colline americane: si ... Leggi su open.online (Di martedì 2 agosto 2022) All’inizio di questo mese, luglio 2022, un monumento di granito indemolito. A distanza di pochi giorni, sui social sono iniziate a circolare alcune foto che ritraggono la presunta opera d’arte che l’ha sostituito. Undi, che adesso secondo alcuni troneggia sulle colline delloamericano. Per chi ha fretta: Diversi post sui social affermano che siaeretto undiinLa statua avrebbe preso il posto delGuidestone, un’opera controversa costruita negli anni ’80 In realtà, nessun monumento diè apparso nelle colline americane: si ...

