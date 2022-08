Nicola Morra al capolinea, il senatore ex M5s non si candida: «Nè andrò a votare. Torno a fare un altro lavoro da cittadino» – Il video (Di martedì 2 agosto 2022) Una resa incondizionata quella di Nicola Morra, che alle prossime elezioni del 25 settembre non solo non sarà candidato, ma non andrà neanche a votare: «come facevo prima del 2011 – ricorda in un video sui suoi social – allorquando a Cosenza si è presentato il Movimento 5 stelle, per il quale sono stato candidato per le comunali». Eletto nel 2013 e nominato nel 2018 Presidente della Commissione parlamentare antimafia, Morra era stato espulso dal M5s nel 2021, quando con altri 14 senatori grillini aveva deciso di non votare la fiducia per il governo Draghi. Che cosa farà per vivere, Morra per il momento non si sbilancia. Non è escluso che possa tornare a insegnare, così come aveva fatto prima di entrare in parlamento, quando faceva il ... Leggi su open.online (Di martedì 2 agosto 2022) Una resa incondizionata quella di, che alle prossime elezioni del 25 settembre non solo non saràto, ma non andrà neanche a: «come facevo prima del 2011 – ricorda in unsui suoi social – allorquando a Cosenza si è presentato il Movimento 5 stelle, per il quale sono statoto per le comunali». Eletto nel 2013 e nominato nel 2018 Presidente della Commissione parlamentare antimafia,era stato espulso dal M5s nel 2021, quando con altri 14 senatori grillini aveva deciso di nonla fiducia per il governo Draghi. Che cosa farà per vivere,per il momento non si sbilancia. Non è escluso che possa tornare a insegnare, così come aveva fatto prima di entrare in parlamento, quando faceva il ...

