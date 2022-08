Nichelle Nichols, «Star Trek» piange il Tenente Uhur (Di martedì 2 agosto 2022) Se ne è andata a 89 anni Nichelle Nichols, meglio nota ai milioni di fan appassionati come Tenente Uhur, l’esperta in comunicazioni sulla navicella Enterprise di Star Trek. Un ruolo L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 2 agosto 2022) Se ne è andata a 89 anni, meglio nota ai milioni di fan appassionati come, l’esperta in comunicazioni sulla navicella Enterprise di. Un ruolo L'articolo proviene da il manifesto.

