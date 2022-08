Netflix, al via le riprese del nuovo film con Charlize Theron sul lago d’Iseo: inseguimenti e manovre spettacolari, ecco le strade chiuse per il set (Di martedì 2 agosto 2022) manovre spericolate e inseguimenti mozzafiato su una delle strade più panoramiche del lago d’Iseo. A Castro è arrivato un cast stellare per la produzione del nuovo film Netflix “Devon House“, il sequel di “The old guard” con Charlize Theron, anche lei attesa sul set nei prossimi giorni. Le macchine da presa sono già entrate in azione per girare alcune scene clou della pellicola, tra cui quella dell’inseguimento sul curvone tra Riva di solto e Gre, nell’Orrido di Castro, dove la sceneggiatura prevede un rocambolesco incidente con un’auto che finirà nel sottostante fiume Sebino. Tanto che nella zona sono arrivate sei auto appositamente modificate per essere usate nelle scene più spettacolari tra ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 agosto 2022)spericolate emozzafiato su una dellepiù panoramiche del. A Castro è arrivato un cast stellare per la produzione del“Devon House“, il sequel di “The old guard” con, anche lei attesa sul set nei prossimi giorni. Le macchine da presa sono già entrate in azione per girare alcune scene clou della pellicola, tra cui quella dell’inseguimento sul curvone tra Riva di solto e Gre, nell’Orrido di Castro, dove la sceneggiatura prevede un rocambolesco incidente con un’auto che finirà nel sottostante fiume Sebino. Tanto che nella zona sono arrivate sei auto appositamente modificate per essere usate nelle scene piùtra ...

