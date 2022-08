Natalia Paragoni scoppia in lacrime: «Troppa competizione tra gli influencer, mi sento inutile e ho l’ansia da prestazione» (Di martedì 2 agosto 2022) Natalia Paragoni in lacrime su Instagram. L’influencer, nonostante il successo social (ha un milione di follower) e una vita sentimentale felice insieme al suo Andrea Zelletta, è crollata di fronte alla telecamera, raccontando un lato della sua vita che non aveva mai svelato. «Da quando faccio questo lavoro, ossia tre anni, ogni estate mi chiudo in me stessa e mi sento un po’ inutile. Penso sempre di poter dare di più e non mi accontento. Ho l’ansia da prestazione, dover essere sempre perfetta», dice con la voce che trema, faticando a trattenere le lacrime. Natalia Paragone in crisi, ecco cosa è successo Il messaggio dell’ex tronista di Uomini e Donne dura circa cinque minuti, nei quali Natalia tocca ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 2 agosto 2022)insu Instagram. L’, nonostante il successo social (ha un milione di follower) e una vita sentimentale felice insieme al suo Andrea Zelletta, è crollata di fronte alla telecamera, raccontando un lato della sua vita che non aveva mai svelato. «Da quando faccio questo lavoro, ossia tre anni, ogni estate mi chiudo in me stessa e miun po’. Penso sempre di poter dare di più e non mi accontento. Hoda, dover essere sempre perfetta», dice con la voce che trema, faticando a trattenere leParagone in crisi, ecco cosa è successo Il messaggio dell’ex tronista di Uomini e Donne dura circa cinque minuti, nei qualitocca ...

jumptarvo : io prima di essere natalia paragoni solo la fidanzata di andrea - stefatien : @MediasetTgcom24 ma chi la pensa a #Natalia #paragoni pensasse a quanta gente piange perché gna fa a porta il cibo… - baratto_m : RT @alfredoferrante: Dramma. Natalia Paragoni ha avuto un forte crollo emotivo sui social e, in lacrime, si è sfogata con i fan per il sens… - Annalagavo : @la_bongia Chi è Natalia Paragoni? Ma soprattutto, chi è Andrea Zelletta???? - Leonardodaperd1 : @patriziaandreoz @la_bongia Be, il fidanzato di Natalia Paragoni no? ?? -