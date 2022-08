Napoli, siglato l’accordo: ecco come rinasce la Galleria Umberto (Di martedì 2 agosto 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Restauro della pavimentazione, installazione della videosorveglianza, interventi di pulizia e decoro urbano e iniziative per incrementare la sicurezza in orario diurno e notturno. Sono i punti chiave dell’accordo per il recupero della Galleria Umberto, siglato oggi tra Prefettura di Napoli, Comune di Napoli, Camera di Commercio, Banca Intesa Sanpaolo, Unione industriali di Napoli, Confesercenti Campania e Confcommercio Napoli, Università Federico II, Soprintendenza archeologica di Napoli e Sidief spa. Un protocollo a cui non hanno aderito per il momento i condomini privati che sono proprietari della maggior parte degli spazi del sito monumentale cittadino. L’intesa si inserisce nel ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 2 agosto 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– Restauro della pavimentazione, installazione della videosorveglianza, interventi di pulizia e decoro urbano e iniziative per incrementare la sicurezza in orario diurno e notturno. Sono i punti chiave delper il recupero dellaoggi tra Prefettura di, Comune di, Camera di Commercio, Banca Intesa Sanpaolo, Unione industriali di, Confesercenti Campania e Confcommercio, Università Federico II, Soprintendenza archeologica die Sidief spa. Un protocollo a cui non hanno aderito per il momento i condomini privati che sono proprietari della maggior parte degli spazi del sito monumentale cittadino. L’intesa si inserisce nel ...

