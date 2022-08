Napoli, riaperto il pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli (Di martedì 2 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ha riaperto oggi il pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli di Napoli, che era stato chiuso ieri dooo un forte affollamento. Oggi, riferiscono all’Ansa i vertici sanitari dell’ospedale di Napoli, è stata data una forte accelerazione allo smistamento nei reparti dei pazienti al pronto soccorso e qui da stamattina si è riaperta l’accoglienza anche dei codici gialli e dei codici verdi, dopo che ieri si consentiva solo l’accesso ai codici rossi, pazienti in gravi condizioni. Proseguirà l’accelerazione, per quanto possibile, dei pazienti ai reparti per tenere aperto il pronto soccorso nei prossimi gironi di un agosto reso difficile ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 2 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Haoggi ildi, che era stato chiuso ieri dooo un forte affollamento. Oggi, riferiscono all’Ansa i vertici sanitaridi, è stata data una forte accelerazione allo smistamento nei reparti dei pazienti ale qui da stamattina si è riaperta l’accoglienza anche dei codici gialli e dei codici verdi, dopo che ieri si consentiva solo l’accesso ai codici rossi, pazienti in gravi condizioni. Proseguirà l’accelerazione, per quanto possibile, dei pazienti ai reparti per tenere aperto ilnei prossimi gironi di un agosto reso difficile ...

FnSazzurro : @VincenzoFusco69 non volendo mettere in dubbio tue informazioni che sono di serieta'assoluta,ieri spud spiegava ch… - LuceverdeRadio : [AGG] ? #incidente risolto ??? #Autostrade - A16 Napoli Canosa ? RIAPERTO IL TRATTO AUTOSTRADALE tra Cerignola… - LuceverdeRadio : [AGG] ? Traffico non più bloccato e tratto riaperto Ponzano Romano e Bivio A1/Diramazione Roma Nord > Napoli ?????? Pe… - Napolibasketrep : Ha riaperto anche la nostra pagina UFFICIALE @basket_napoli ?????? #Napoliè #RicominciodaTE -