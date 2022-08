Napoli | pessima notizia per Spalletti | fiato sospeso per i tifosi

marco_aveta : Il calzettoni del Napoli comunque sono di pessima qualità. Se stracciane #NapoliMallorca - pazzodicalcio : @IlVantodiMilano Ma che arriva da una stagione pessima in cui ci ha fatto perdere minimo 6 punti (errori contro Mil… - FnSazzurro : @scottotweet Giovanni buongiorno ieri ascoltando a radio radio che non seguivo più da 3 anni,nel ,lei dice testualm… - l_honestly : @HoccoRoux @BorbonicaNapoli @giuli_valle Vero,però se dico che la mia critica principale va alla comunicazione pess… - tifoso_perfetto : @Sarita_Libre Ma delle Marche e di chi ci abita nessuno sa niente. Però tutti dicono che a #Napoli freghiamo i role… -

SerieANews

Le urne nelle urne. Quanto peserà lagestione della pandemia in campagna elettorale Al Giornale risultano diversi contatti tra ...College di Londra realizzato con due atenei italiani di...Il locale, gestito dalla signora Assunta, ha ricevuto unarecensione da un utente di nome 'Ciro'; il cliente insoddisfatto della cura dei bagni ha infatti scritto: 'staff incurante per quanto ... Calciomercato Napoli, pessima notizia per Spalletti: succede all'improvviso Un guasto a Gianturco paralizza il traffico della linea più affollata, la Napoli-Sorrento: turisti con bambini e pendolari sotto il sole cocente o ...Mercato Napoli, gli azzurri non hanno chiuso per Simeone. Sul Cholito possibile affondo decisivo del Borussia Dortmund.