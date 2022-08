Napoli, per Raspadori si pensa ad un pagamento dilazionato stile Locatelli (Di martedì 2 agosto 2022) Il Napoli prende spunto dalla Juve per batterla sul tempo per Raspadori: pagamento dilazionato al Sassuolo in stile Locatelli Il Napoli cerca di battere sul tempo la Juve per Giacomo Raspadori e lo vuole fare proprio prendendo spunto dai bianconeri. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, gli azzurri vogliono proporre un pagamento dilazionato di 35 milioni, proprio come fece la Juve con i neroverdi per Locatelli. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 2 agosto 2022) Ilprende spunto dalla Juve per batterla sul tempo peral Sassuolo inIlcerca di battere sul tempo la Juve per Giacomoe lo vuole fare proprio prendendo spunto dai bianconeri. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, gli azzurri vogliono proporre undi 35 milioni, proprio come fece la Juve con i neroverdi per. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Napoli, per Raspadori si pensa ad un pagamento dilazionato stile Locatelli

Juve, si studia il colpo Milinkovic È il giorno della verità per Pogba. La priorità per il centrocampista francese è ridurre al minimo lo stop, anche per esserci al Mondiale con la Francia, quindi ...

Juve forte su Raspadori. È sfida al Napoli La Juve decisa su Giacomo Raspadori. L'attaccante del Sassuolo, cercato anche dal Napoli, è stato valutato circa 40 milioni ...