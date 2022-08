Napoli, Nino D’Angelo: «Mertens, all’estero, mai alla Juve» (Di martedì 2 agosto 2022) Le parole del cantautore napoletano su Mertens: «Mi auguro che Dries continui la sua carriera all’estero come Koulibaly» Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il noto cantautore napoletano, Nino D’Angelo, ha parlato dell’addio di Mertens. Di seguito le sue parole. Mertens Juve – «Non voglio neanche pensare che possa accadere, sarebbe una ferita più sanguinosa di quella che ci ha arrecato Higuain. Dries si è professato figlio di questa città, a più riprese e per tanti anni: quindi mi auguro che possa continuare la sua carriera all’estero, come farà Koulibaly. Così avrà tutta la nostra riconoscenza. Proprio come Kalidou». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 2 agosto 2022) Le parole del cantautore napoletano su: «Mi auguro che Dries continui la sua carrieracome Koulibaly» Intervistato dGazzetta dello Sport, il noto cantautore napoletano,, ha parlato dell’addio di. Di seguito le sue parole.– «Non voglio neanche pensare che possa accadere, sarebbe una ferita più sanguinosa di quella che ci ha arrecato Higuain. Dries si è professato figlio di questa città, a più riprese e per tanti anni: quindi mi auguro che possa continuare la sua carriera, come farà Koulibaly. Così avrà tutta la nostra riconoscenza. Proprio come Kalidou». L'articolo proviene da Calcio News 24.

CalcioNews24 : Napoli, Nino D’Angelo: «Mertens, all’estero, mai alla Juve» - ZonaBianconeri : RT @Gazzetta_it: Nino D'Angelo: ' #Mertens alla #Juve ? Mai! All'estero come #Koulibaly ' - Topedav12783566 : RT @Gazzetta_it: Nino D'Angelo: ' #Mertens alla #Juve ? Mai! All'estero come #Koulibaly ' - Gazzetta_it : Nino D'Angelo: ' #Mertens alla #Juve ? Mai! All'estero come #Koulibaly ' - AgliuzzaDiego : #Nino ha ragione !!! Vitto e Alloggio costano cari fuori casa Una casa costa 150000 euro e non se la potrà mai perm… -

Napoli, Nino D'Angelo: "Mertens, all'estero, mai alla Juve" Le parole del cantautore napoletano su Mertens: "Mi auguro che Dries continui la sua carriera all'estero come Koulibaly" Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il noto cantautore napoletano, Nino D'Angelo, ha parlato dell'addio di Mertens. Di seguito le sue parole. MERTENS JUVE - "Non voglio neanche pensare che possa accadere, sarebbe una ferita più sanguinosa di ... Nino D'Angelo: 'Mertens alla Juve Mai! All'estero come Koulibaly' Nino D'Angelo nei giorni scorsi ha ricevuto il Premio Ruccello nell'ambito del Positano Teatro Festival ed anche in quella circostanza "i tifosi del Napoli mi hanno chiesto come giudico il mercato ... La Gazzetta dello Sport Nino D'Angelo: "Mertens alla Juve Mai! All'estero come Koulibaly" L’artista grande supporter del Napoli: "Raspadori mi intriga. È giovane, furbo e può giocare anche da centravanti, mi ricorda un po' Paolo Rossi. Vorrei Simeone, ha la 'cazzimma' napoletana" ... Napoli, Nino D’Angelo: «Mertens, all’estero, mai alla Juve» Le parole del cantautore napoletano su Mertens: «Mi auguro che Dries continui la sua carriera all’estero come Koulibaly» Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il noto cantautore napoletano, Nino D’ ... Le parole del cantautore napoletano su Mertens: "Mi auguro che Dries continui la sua carriera all'estero come Koulibaly" Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il noto cantautore napoletano,D'Angelo, ha parlato dell'addio di Mertens. Di seguito le sue parole. MERTENS JUVE - "Non voglio neanche pensare che possa accadere, sarebbe una ferita più sanguinosa di ...D'Angelo nei giorni scorsi ha ricevuto il Premio Ruccello nell'ambito del Positano Teatro Festival ed anche in quella circostanza "i tifosi delmi hanno chiesto come giudico il mercato ... Nino D'Angelo: "Mertens alla Juve Mai! All'estero come Koulibaly" L’artista grande supporter del Napoli: "Raspadori mi intriga. È giovane, furbo e può giocare anche da centravanti, mi ricorda un po' Paolo Rossi. Vorrei Simeone, ha la 'cazzimma' napoletana" ...Le parole del cantautore napoletano su Mertens: «Mi auguro che Dries continui la sua carriera all’estero come Koulibaly» Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il noto cantautore napoletano, Nino D’ ...