Napoli incidente al porto | aliscafo sbatte contro il molo | 28 feriti | tra cui una bambina

SkyTG24 : Incidente sul lavoro a Benevento, operaio muore travolto da materiale plastico - TuttoSuMilano : A1 #Milano-Napoli, scontro nella notte tra tir in autostrada: tre morti - cuba98w : RT @NapoliToday: #Cronaca #Incidentistradali Si ferma a prestare soccorso, napoletano muore travolto da un tir sull'A1 - NapoliToday : #Cronaca #Incidentistradali Si ferma a prestare soccorso, napoletano muore travolto da un tir sull'A1… - lacittanews : Si schianta contro il molo San Vincenzo, a Napoli, un aliscafo con a bordo molte persone. Ancora non si conosce il… -

"Sono ventotto i feriti, tra cui tre in maniera più seria" nell'che intorno mezzogiorno ha interessato un aliscafo in partenza daè diretta a Ischia. "L' aliscafo - racconta Rodolfo ...al porto di. Un aliscafo diretto ad Ischia, per cause in via di accertamento, è finito contro il molo San Vincenzo poco dopo la partenza. Secondo le prime informazioni alcuni ...L'incidente aliscafo diretto ad Ischia ha provocato alcuni feriti tra cui una bimba di pochi mesi. Il mezzo si è schiantato contro il molo.Paura al molo "San Vincenzo" del porto di Napoli: un aliscafo diretto ad Ischia ha impattato contro la struttura ...