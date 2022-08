Napoli, CdS: “Raspadori, si muove ADL per portarlo in azzurro” (Di martedì 2 agosto 2022) Napoli, CDS- Come riporta il CdS, il Napoli è davvero alla ricerca di Raspadori in maniera importante, ma la richiesta neroverde è alta. “Napoli e Raspadori hanno l’accordo, sulla base di un contratto fino al 2027 da 2,5 milioni a stagione più bonus, ma per chiudere un affare che tutti, ma proprio tutti gli abitanti del pianeta azzurro aspettano – a cominciare da Spalletti – è necessario accelerare. La priorità del Sassuolo è nota e l’ad Carnevali l’ha ribadita senza mezzi termini: l’idea è quella di concludere le trattative in corso entro pochi giorni per poi concentrarsi sul campionato. E non è un caso che con l’Inter sia in piedi un discorso che riguarda Pinamonti. Un attaccante, come Giacomo. In un solo concetto? Il Napoli non ha molto tempo a disposizione e il ... Leggi su seriea24 (Di martedì 2 agosto 2022), CDS- Come riporta il CdS, ilè davvero alla ricerca diin maniera importante, ma la richiesta neroverde è alta. “hanno l’accordo, sulla base di un contratto fino al 2027 da 2,5 milioni a stagione più bonus, ma per chiudere un affare che tutti, ma proprio tutti gli abitanti del pianetaaspettano – a cominciare da Spalletti – è necessario accelerare. La priorità del Sassuolo è nota e l’ad Carnevali l’ha ribadita senza mezzi termini: l’idea è quella di concludere le trattative in corso entro pochi giorni per poi concentrarsi sul campionato. E non è un caso che con l’Inter sia in piedi un discorso che riguarda Pinamonti. Un attaccante, come Giacomo. In un solo concetto? Ilnon ha molto tempo a disposizione e il ...

