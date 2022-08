Napoli | aliscafo con 119 passeggeri impatta contro il molo Tra i feriti c’è anche una neonata video

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 2 agosto 2022) Momenti di paura questa mattina al porto di: undiretto ad Ischia, per cause in via di accertamento, è finitoilSan Vincenzo poco dopo la partenza. Dall’impatto forte, stando alle prime informazioni che arrivano dal posto, sembrerebbero esserci alcune decine di persone ferite e trasferite d’urgenza tra Ospedale del Mare e Cardarelli. C’èunatra iricoverati8 al Santobono. Secondo le prime informazioni alcunisono rimastima nessuno sarebbe grave. Continuano ad arrivare numerose ambulanze al porto di, dirette alSan Vincenzo dopo l’incidente dell’diretto ad Ischia. Tuttavia non risultano ...