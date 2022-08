Nancy Pelosi, il rapporto (ostile) e il precedente di Tienanmen: ecco cosa significa il suo sbarco a Taiwan (Di martedì 2 agosto 2022) Le tensioni tra Pechino e Washington non sono mai state così tese come in questo periodo storico. L'atterraggio a Taipei di Nancy Pelosi Speaker della Camera dei Rappresentanti del Congresso americano ... Leggi su leggo (Di martedì 2 agosto 2022) Le tensioni tra Pechino e Washington non sono mai state così tese come in questo periodo storico. L'atterraggio a Taipei diSpeaker della Camera dei Rappresentanti del Congresso americano ...

PaoloCond : La visita di Nancy Pelosi a Taiwan è stata decisa dal muretto Ferrari - CottarelliCPI : Nancy Pelosi mi è sempre piaciuta per il suo coraggio nel portare avanti le battaglie democratiche. Però la sua vis… - GiovaQuez : Due portaerei cinesi si stanno muovendo in vista della possibile visita di Nancy Pelosi a Taiwan. Anche per oggi, ci si rilassa domani - LaRoss93718963 : RT @enricofe2: Vicino al Grand Hyatt, dove alloggiava Pelosi, si radunò un gruppo di insoddisfatti della sua visita. Didascalia poster: 'Wa… - valentineYO : RT @Tremenoventi: Nella mia testa Nancy Pelosi rimane il nome di un canile di Vibo Valentia con la titolare che si chiama tipo Nancy Cariati -