Nancy Pelosi è a Taiwan: gli Usa sfidano la Cina, che mostra i muscoli (Di martedì 2 agosto 2022) La presidente della Camera degli Stati Uniti Nancy Pelosi è atterrata nelle scorse ore all'aeroporto di Songshan a Taipei, capitale di Taiwan. Con lei ci sono il presidente degli affari esteri della Camera Gregory Meeks di New York, il presidente degli affari dei veterani Mark Takano della California e i rappresentanti Suzan DelBene dello stato di Washington, Raja Krishnamoorthi dell'Illinois e Andy Kim del New Jersey. Ad attenderli la direttrice dell'American Institute in Taiwan, Sandra Oudkirk, e il ministro degli Esteri Taiwanese Joseph Wu. La speaker della Camera al Washington Post ha dichiarato che: «Venendo a Taiwan noi onoriamo il nostro impegno per la democrazia, riaffermiamo che le libertà di Taiwan, e di tutte le democrazie, deve essere rispettata». La visita ... Leggi su panorama (Di martedì 2 agosto 2022) La presidente della Camera degli Stati Unitiè atterrata nelle scorse ore all'aeroporto di Songshan a Taipei, capitale di. Con lei ci sono il presidente degli affari esteri della Camera Gregory Meeks di New York, il presidente degli affari dei veterani Mark Takano della California e i rappresentanti Suzan DelBene dello stato di Washington, Raja Krishnamoorthi dell'Illinois e Andy Kim del New Jersey. Ad attenderli la direttrice dell'American Institute in, Sandra Oudkirk, e il ministro degli Esteriese Joseph Wu. La speaker della Camera al Washington Post ha dichiarato che: «Venendo anoi onoriamo il nostro impegno per la democrazia, riaffermiamo che le libertà di, e di tutte le democrazie, deve essere rispettata». La visita ...

