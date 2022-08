Nancy Pelosi: chi è la speaker degli Stati Uniti? Perché è a Taiwan? Età, origini, marito, lavoro, foto, Instagram (Di martedì 2 agosto 2022) Il nome di Nancy Pelosi, speaker degli Stati Uniti, sta rimbalzando da una testata giornalistica all’altra: ma chi è la politica e Perché la sua visita a Taiwan sta creando così tanto trambusto? Scopriamo tutto quel che c’è da sapere e i dettagli sulla sua vita privata. Leggi anche: Ilary Blasi, la clausola di Totti per la separazione: cosa... Leggi su donnapop (Di martedì 2 agosto 2022) Il nome di, sta rimbalzando da una testata giornalistica all’altra: ma chi è la politica ela sua visita asta creando così tanto trambusto? Scopriamo tutto quel che c’è da sapere e i dettagli sulla sua vita privata. Leggi anche: Ilary Blasi, la clausola di Totti per la separazione: cosa...

PaoloCond : La visita di Nancy Pelosi a Taiwan è stata decisa dal muretto Ferrari - CottarelliCPI : Nancy Pelosi mi è sempre piaciuta per il suo coraggio nel portare avanti le battaglie democratiche. Però la sua vis… - marcodimaio : Nancy Pelosi è la presidente del parlamento di uno stato libero e democratico; ha tutto il diritto di visitare una… - Kapparar1 : RT @dottorbarbieri: ???????????? Il ministero degli Affari esteri cinese ha convocato d'urgenza, in piena notte, l'ambasciatore degli Stati Uniti… - miss_tepes : RT @GianniVernetti: Nancy Pelosi è atterrata a #Taiwan dimostrando come il mondo libero non prenda ordini da chi tortura e uccide i #dissid… -